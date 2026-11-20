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20.11.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Berliner Ukraine-Gipfel
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Berliner Ukraine-Gipfel:
"Es ist nicht der erste Gipfel dieser Art, ein ähnliches Treffen fand hier schon im vergangenen Dezember statt. Aber mit derart vielen Gästen? Das kannte man in Berlin bisher nicht. Es war eine starke Botschaft. In Regierungskreisen sprach man von einem "Signal der Zuversicht" und das ist es auch. Während Trump mit seinen, wie er sie nennt, Freunden aus China und Russland die Konferenz von Jalta nachspielt, zeigt Europa Geschlossenheit und - auch wenn etwas mehr Geld für die Ukraine wünschenswert wäre - den Willen, das angegriffene Land zu unterstützen."/DP/jha
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