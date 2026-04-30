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30.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Besuch von König Charles bei Trump
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Besuch von König Charles bei Donald Trump:
"Im Jubiläumsjahr der Unabhängigkeit von der britischen Krone erinnerte ausgerechnet der Nachfahre des als "Mad King" bekannten George III. die Amerikaner an all das, was ihr Land einmal großartig gemacht hat: Demokratie, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Charles tat dies mit feinstem britischen Humor. Der traf am Hofe des Möchtegern-Königs erkennbar auf Unverständnis. Ebenso dürften Donald Trump die subtilen Rüffel des Königs entgangen sein. Stattdessen freute sich der Präsident wie ein Kind unter dem Weihnachtsbaum über das Gastgeschenk einer goldenen Glocke, in die sein Name eingraviert war."/DP/jha
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