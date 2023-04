Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Biden

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Biden

Was aber wäre, wenn Biden eine zweite Amtszeit nicht zu Ende brächte? Diese Frage dürften sich viele Amerikaner stellen und besorgt an die Vizepräsidentin denken, die in diesem Fall nachrücken würde. Kamala Harris füllt schon ihr derzeitiges Amt in keiner Weise aus. Man kann daher nur hoffen, dass Biden den Mut findet, sein "runningmate" auszutauschen./yyzz/DP/zb