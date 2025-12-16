16.12.2025 05:34:42

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Corona-Enquetekommission

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Corona-Enquetekommission

Hier der Ex-Minister, der an die dramatische Hochphase der Pandemie mit den Militärlastern voller Leichen im italienischen Bergamo erinnerte und seine Entscheidungen nach dem Prinzip "Koste es, was es wolle" als Frage von "Leben und Tod" verteidigte. Dort der Rechnungshof, der zwar etwas wohlfeil kritisierte, man solle nie zum Höchstpreis einkaufen - aber zurecht darauf verwies, dass am Ende überschüssige, vom Staat bezahlte Masken im Wert von 3,5 Milliarden Euro vernichtet wurden. Möglicherweise tendieren die Fachleute zu Spahns Sicht der Dinge. Doch auch heute ist der Zivilschutz in Deutschland völlig unzureichend auf derartige Katastrophen vorbereitet, wie Spahn bestätigte. Als Unionsfraktionschef säße er an einer guten Machtposition, um dies zu ändern. Doch bislang hört man hier von ihm auch nichts anderes außer Wohlfeiles./yyzz/DP/zb

