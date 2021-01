Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Corona-Maßnahmen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Corona-Maßnahmen:

"Corona bringt uns alle an unsere Grenzen. Wer Erschöpfung sehen will, muss nicht nur in die Gesichter der Bürger schauen, sondern auch in die der Regierenden. Mitleid mit ihnen ist also angebracht. Umgekehrt müssen Regierende aber, so schwer es fällt, weiter Empathie zeigen, bei jedem Auftritt, jeder Ansprache. Derzeit werden immer neue Vorgaben oft aber eher bloß verkündet, möglichst streng - so sehr, dass die üblichen Verrückten bereits raunen, der Politik gefalle das Corona-Diktat. Wie wäre also ein kleiner Stilwechsel: Alle Härte gegen das Virus - jedoch gepaart mit etwas mehr Empathie, wie schwer uns das allen fällt?"/yyzz/DP/fba