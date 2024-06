Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte um Elementarschadenversicherung

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte um Elementarschadenversicherung:

"In der Debatte über eine Elementarschadenversicherung drängt sich die Frage auf: Wer schützt dieses Land eigentlich vor elementar schädlichem Verhalten der Politik? Denn die Diskussion darüber reicht bis in die Zeit des Elbehochwassers 2003 zurück. Vorschläge gab es viele. Umgesetzt wurde keiner. Erst jetzt und viel zu spät kommen sie wieder zum Vorschein. Unterm Strich wären nach Risikogebieten gestaffelte Beiträge wohl die schlechtere Lösung. Sie würden die Menschen in Flutgebieten finanziell besonders belasten, dabei trifft sie an dem Hochwasser an sich keine Schuld - ausgenommen diejenigen, die fahrlässig zu nah am Wasser bauen. Naturkatastrophen sind eine Folge des menschgemachten Klimawandels, den verursachen nicht nur die Menschen in potenziellen Flutgebieten, sondern alle. Da macht es Sinn, wenn nach dem Solidaritätsprinzip auch alle zahlen."