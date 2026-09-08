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08.09.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Folgen der Sachsen-Anhalt-Wahl
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu den Folgen der Sachsen-Anhalt-Wahl
Das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt ist auch ein Denkzettel für die Politik des ständigen Beschönigens und Um-den-heißen-Brei-Herumredens. (...) Dass in Renten-, Pflege- und Krankenkassen nicht einfach alles bleiben kann, wie es ist, sehen viele Wähler ein. Kritisch wird es, wenn sie das Gefühl bekommen, dass die Koalition erstens nicht weiß, was sie will, und zweitens den für sie bequemsten Weg geht, indem sie die Lasten vor allem den Steuer- und Beitragszahlern aufbürdet, zugleich aber selbst Kredite in dreistelliger Milliardenhöhe aufnimmt./yyzz/DP/zb
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