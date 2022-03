Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den neuen Inflationsprognosen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den neuen Inflationsprognosen:

"Wladimir Putins nicht enden wollender Krieg in der Ukraine hat die Inflationsraten in seit 40 Jahren nicht mehr gekannte Höhen getrieben und damit ein Gespenst aus den Siebzigerjahren heraufbeschworen - die Lohn-Preis-Spirale, eine Kettenreaktion aus immer noch höheren Löhnen und immer noch höheren Preisen, die die Wirtschaft über kurz oder lang in eine schwere Rezession schicken würde. Viel Zeit darf die EZB sich deshalb nicht mehr lassen. Eine Zinserhöhung ist überfällig."/DP/jha