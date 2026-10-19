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19.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Protesten in Frankreich
AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu den Protesten in Frankreich:
"Der soziale Dialog funktioniert in Frankreich nicht. Wer etwas erreichen will, muss die Machtprobe suchen. Diese Tendenz hat sich unter Präsident Emmanuel Macron noch verstärkt. Er vermittelte oft den Eindruck, die Gewerkschaften, das Parlament, seine Bevölkerung seien Störfaktoren. Die Gewaltexzesse zwingen die Regierung zu einer Reaktion. Eine rein autoritäre Antwort wird nicht ausreichen. Ob sie anderes anzubieten hat, ist wegen der angespannten Budgetlage fraglich. Macrons zweite Amtszeit endet im Chaos, das er selbst mit zu verantworten hat."/yyzz/DP/men
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