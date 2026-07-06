Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Trauerfeiern im Iran

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Trauerfeiern im Iran:

"Die iranische Führung versucht, mit der Massenbeteiligung an der mehrtägigen Trauerfeier für den getöteten Regimechef Ali Chamenei, eine breite Unterstützung der Bevölkerung für ihre Herrschaft vorzutäuschen. Doch die Islamische Republik dürfte nach dem Ende der Feiern schnell von der Wirklichkeit eingeholt werden. Das Regime ist korrupt, die Wirtschaft liegt am Boden, Hass auf Amerika und Israel lenken davon ab, dass die theokratische Diktatur keine Zukunftsperspektiven zu bieten hat."/yyzz/DP/nas