Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Deutschlands wirtschaftlichen Problemen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Deutschlands wirtschaftlichen Problemen:

"Es ist vor allem die Mittelschicht, die in Deutschland seit Jahrzehnten schrumpft, das Rückgrat der Wirtschaft - Facharbeiter, Ingenieure, Handwerker. Sie halten einen Staat am Laufen, der Leistung nicht belohnt, sondern von jedem zusätzlich verdienten Euro immer noch mehr an Steuern und Abgaben für sich einfordert. Einen Staat, den Angela Merkel einst zur Bildungsrepublik machen wollte, dessen Bildungssystem im internationalen Vergleich aber immer weiter zurückfällt. Einen Staat auch, aus dem immer mehr Akademiker, aber auch Krankenschwestern und Installateure abwandern, weil es sich in Ländern wie der Schweiz, Österreich oder Norwegen besser lebt und arbeitet."/yyzz/DP/stw

