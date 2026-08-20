|
20.08.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Donald Trumps sinkenden Sympathiewerten
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Donald Trumps sinkenden Sympathiewerten:
"Trump mag die teureren Uhren haben - doch im Iran haben sie etwas Wertvolleres: Zeit. Und die wird zunehmend zum Problem des US-Präsidenten. Die so wichtigen Zwischenwahlen im November rücken näher und die hohen Energiepreise könnten da zum ernsthaften Risiko werden. Eines der wichtigsten Versprechen seines eigenen Wahlkampfes war ein Ende der galoppierenden Inflationsraten. Dass viele Amerikaner das ihrem Präsidenten nicht mehr abnehmen, zeigt eine aktuelle Umfrage: Nur 33 Prozent der Befragten sind noch zufrieden mit Trumps Arbeit im Weißen Haus. Die Zahl ist Ausdruck des persönlichen Scheiterns jenes Mannes, der Amerika von Kriegen erlösen wollte und nun mit erstaunlicher Naivität in die Falle von Extremisten tappt."/yyzz/DP/stw
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.