04.02.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Eintritt fürs Oktoberfest

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Eintritt fürs Oktoberfest:

"Eintritt für die Wiesn zu verlangen, würde nur die Menschen benachteiligen, für die das größte Volksfest der Welt kein kollektives Besäufnis ist. Die einfach nur übers Festgelände schlendern und einen netten Tag haben wollen. Dass die Wiesnwirte wegen des Eintritts die Preise für Bier und Hendl senken, ist nicht zu erwarten. Dass die Stadt eine Bierpreisdeckelung durchsetzt? Mehr als fraglich. Hinzu käme der riesige Verwaltungsaufwand. Man müsste Onlineportale zur Buchung und Wärter an Kassenhäuschen bereitstellen und sieht schon vor sich, wie die Schlangen an der Kasse bis zum Stachus reichen. Die Wartezeit dürfte mehr Besucherinnen und Besucher abschrecken als der Eintrittspreis."/yyzz/DP/nas

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: Dow startet leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
