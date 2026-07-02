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02.07.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Ende des Tankrabatts
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Ende des Tankrabatts
Die Bundesregierung muss sich als Lehre aus dem Energieschock sehr genau anschauen, ob sie nicht einen staatlichen Preisdeckel wie in Belgien einführt. Dort legt eine Behörde den täglichen Höchstpreis fest und schützt die Verbraucher vor Wucher. Solange es keine strengen rechtlichen Vorgaben gibt, werden sich Ölkonzerne die Taschen füllen. Das ist unmoralisch, aber wirtschaftlich./yyzz/DP/zb
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