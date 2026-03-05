Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Energiepreisen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Energiepreisen:

"Die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten macht das Land verletzbar. Deutschland ist bei der Elektrifizierung der Wirtschaft nicht entscheidend weitergekommen. Die scheinbar billigere Energie aus Öl , Gas und Kohle wirkt wie eine Droge, und das Land scheut den Entzug. Doch selbst wenn der neue Krieg am Golf schneller beendet werden könnte als derzeit zu befürchten: Die nächste Krise kommt sicher."/DP/jha