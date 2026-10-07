Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu erstem AfD-Landtagspräsidenten

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu erstem AfD-Landtagspräsidenten:

"Diese Abstimmung ist ein Fingerzeig. Erstens: Die CDU droht, sich zu spalten. (...) Der vermutlich größere Triumph ist die Wahl von Hans-Thomas Tillschneider als Vize. Eigentlich wollte sich das BSW enthalten. Am Ende bekam er 44 Stimmen, so viele, wie AfD und BSW zusammen Sitze haben. Ob diese nun geschlossen vom BSW kamen oder nicht, die Wahl zeigt: Selbst bei umstrittenen Vorschlägen kann sich Ulrich Siegmund offenbar auf eine Mehrheit verlassen. Das ist die zweite Erkenntnis: Ein AfD-Ministerpräsident ist an diesem Tag sehr viel wahrscheinlicher geworden."/yyzz/DP/nas