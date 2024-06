Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu EU-Defizitverfahren

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu EU-Defizitverfahren:

"Nach den Sorglos-Jahren, in denen wegen der Pandemie und des Krieges in der Ukraine eine schier ungezügelte (und in vielen Fällen notwendige) Kreditaufnahme erlaubt war, versucht EU-Europa jetzt, auf den Pfad der finanziellen Tugend zurückzukehren. Und das ist auch dringend nötig: Je mehr Euro-Länder gegen die gemeinsamen Regeln verstoßen, desto fragiler wird die gemeinsame Währung auch."