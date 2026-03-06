Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Evakuierung deutscher Urlauber

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Evakuierung deutscher Urlauber/Nahen Osten:

"Es gehört zu den Aufgaben des Staates, sich um Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, wenn sie im Ausland in Not geraten. Und jeder, der jetzt "selber schuld!" schreit, sollte sich einen Moment in die Lage derer versetzen, die in Ungewissheit, mit Kindern, vielleicht gesundheitlich angeschlagen, in einer Region festsitzen, in der ein Flächenbrand droht. Nein, der Staat ist keine Vollkaskoversicherung. Und er kann auch nicht alle zurückholen. Aber Menschen, die sich nicht selbst helfen können, darf er nicht im Stich lassen."