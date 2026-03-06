|
06.03.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Evakuierung deutscher Urlauber
AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Evakuierung deutscher Urlauber/Nahen Osten:
"Es gehört zu den Aufgaben des Staates, sich um Bürgerinnen und Bürger zu kümmern, wenn sie im Ausland in Not geraten. Und jeder, der jetzt "selber schuld!" schreit, sollte sich einen Moment in die Lage derer versetzen, die in Ungewissheit, mit Kindern, vielleicht gesundheitlich angeschlagen, in einer Region festsitzen, in der ein Flächenbrand droht. Nein, der Staat ist keine Vollkaskoversicherung. Und er kann auch nicht alle zurückholen. Aber Menschen, die sich nicht selbst helfen können, darf er nicht im Stich lassen."/yyzz/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.