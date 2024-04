Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu FDP/Ampel-Koalition

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu FDP/Ampel-Koalition:

"Immer stärker erinnert die Machtprobe in der Ampel an die Mutprobe aus dem Hollywood-Klassiker "Denn sie wissen nicht, was sie tun". In der Schlüsselszene tragen der vom legendären James Dean verkörperte Held und sein fieser Widersacher ein sogenanntes "Hasenfußrennen" aus. Beide rasen in gestohlenen Autos auf eine Klippe zu, wer als erster rausspringt, ist der Feigling und hat demnach verloren. Das Spielchen zwischen der FDP auf der einen und SPD und Grünen auf der anderen hat zwar etwas andere Regeln, folgt aber der gleichen Todesverachtungs-Logik. Christian Lindner und seine Liberalen entwerfen ein Szenario, in dem sie die Ampel-Karre in den Abgrund fahren, indem sie selbst bei voller Fahrt herausspringen. Es sei denn natürlich, Grüne und SPD geben klein bei und akzeptieren ihre Bedingungen."