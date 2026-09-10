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10.09.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Generaldebatte im Bundestag
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Generaldebatte im Bundestag:
"Die Parteien treten für ihre Vorschläge, wie etwa die Verteidigung der Frühverrentung, nur ein, weil sie glauben, damit die Rechten klein zu bekommen. Welchen Wähler soll das überzeugen, wenn Politik nur noch als Antwort auf die AfD gemacht wird? Wer diese Partei zum Zentralgestirn macht, um das die Debatte kreist, verzwergt sich selbst und sein politisches Angebot gleich mit."/yyzz/DP/stw
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