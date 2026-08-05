Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Gesundheitspolitik

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Gesundheitspolitik

Carsten Linnemann sollte seinem Chef auch den Gefallen tun, die irre Idee mit der Krankschreibung ab dem ersten Tag unauffällig abzuräumen. Und als Wirtschaftspolitiker, der er ja eigentlich ist, müsste er bitte noch einmal durchrechnen, ob es das Gesundheitssystem wirklich finanziell entlastet, ausgerechnet bei der Vorsorge zu sparen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn Merz auf die Leute aus der Praxis (und den Praxen) hören würde, anstatt Klischees von abkassierenden Halbgöttern in Weiß und blaumachenden Arbeitnehmern zum Maßstab seiner Politik zu machen?/yyzz/DP/zb