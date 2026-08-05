|
05.08.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Gesundheitspolitik
AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Gesundheitspolitik
Carsten Linnemann sollte seinem Chef auch den Gefallen tun, die irre Idee mit der Krankschreibung ab dem ersten Tag unauffällig abzuräumen. Und als Wirtschaftspolitiker, der er ja eigentlich ist, müsste er bitte noch einmal durchrechnen, ob es das Gesundheitssystem wirklich finanziell entlastet, ausgerechnet bei der Vorsorge zu sparen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn Merz auf die Leute aus der Praxis (und den Praxen) hören würde, anstatt Klischees von abkassierenden Halbgöttern in Weiß und blaumachenden Arbeitnehmern zum Maßstab seiner Politik zu machen?/yyzz/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!