10.03.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu grünem Wahlsieg in Baden-Württemberg

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu grünem Wahlsieg in Baden-Württemberg:

"Leute wie Kretschmann und Özdemir sind wählbar für Anhänger der Union. Und genau hier beginnt das Dilemma von Friedrich Merz und Markus Söder: Einerseits verachten sie 'grüne Ideologen', andererseits dienen selbige wunderbar als Projektionsfläche für die Angst der Konservativen vor moralinsaurer Bevormundung. Wenn dann solche Pragmatiker daherkommen wie der 'anatolische Schwabe' von der Schwäbischen Alb, der sich zuletzt sogar in Stimme und Sprechtempo an seinen Vorgänger Kretschmann angenähert hatte und demonstrativ mit dem ausgestoßenen 'schwarzen Schaf' der Grünen, Boris Palmer, auftrat, dann wird es argumentativ eng für die Union."/yyzz/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen