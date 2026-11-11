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11.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Haushaltspolitik
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Haushaltspolitik:
"Immer mehr Ressourcen beansprucht der Staat. Die öffentliche Hand und die Sozialsystemen sind unter Angela Merkel und Olaf Scholz massiv ausgeweitet worden, und auch die schwarz-rote Koalition verhält sich nicht anders - obwohl sie von Einsparungen redet. Das ist aber Nebel, der den Wählern in die Augen geblasen wird. Hier und da wird zwar etwas gekürzt und entlastet, das große Bild aber ist ein anderes. Der gefräßige Staat nimmt sich immer mehr, doch die Leistungen, die er bietet, werden schlechter. Als besonders schlagende Beispiele seien nur die Bahn, die Bildung und das Gesundheitswesen genannt."/DP/jha
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