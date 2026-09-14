14.09.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu hohen Spritpreisen und Politik-Reaktion

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu hohen Spritpreisen und der politischen Reaktion:

"In Belgien und Luxemburg legt das Wirtschaftsministerium Höchstpreise fest, die die Marktlage spiegeln. Benzin und Diesel werden nicht künstlich verbilligt, sondern Abzocke an den Zapfsäulen verhindert. Die Mineralölkonzerne machen trotzdem ordentliche Geschäfte, wodurch die Versorgung gewährleistet ist. Tschechien und Polen haben in den zurückliegenden Monaten mit temporären Preisobergrenzen gearbeitet. Die Kopie des Instruments würde der Koalition ersparen, jedes Mal in die gleiche Bredouille zu geraten, wenn Öl wegen geopolitischer Konflikte teuer ist."/yyzz/DP/men

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