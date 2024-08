Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu illegaler Migration

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu illegaler Migration:

"Deutschland ist für die meisten Flüchtlinge und ihre teuer bezahlten Helfershelfer das interessanteste Ziel. Ein Land, das abgelehnte Asylbewerber oder ausländische Straftäter kaum abschiebt, auch wenn der Kanzler das Gegenteil versprochen hat. Zwar ist die Zahl der unerlaubten Einreisen dank der Kontrollen in den letzten Monaten etwas zurückgegangen, unter die illegale Migration aber fallen auch die Menschen, die bereits hier leben, jedoch keinen legalen Aufenthaltsstatus haben - weil sie, zum Beispiel, ganz legal mit einem Visum gekommen und nach dessen Ablauf einfach in Deutschland geblieben sind. Die Migration zu steuern und zu begrenzen ist eine so schwierige wie notwendige Aufgabe. Auch in dieser Hinsicht waren die drei Ampel-Jahre bisher verlorene Jahre."/yyzz/DP/ngu