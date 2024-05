Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Lage an den Börsen

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Lage an den Börsen:

"Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist es nicht, welche die Dax-Kurse beflügelt. Die Bundesregierung mag ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 0,2 auf 0,3 Prozent nach oben korrigiert haben. Alles in allem bleibt es aber ein mickriger Wert. Die Energiekrise, Bürokratie und fehlende Fachkräfte lähmen die Wirtschaft. Deutschen Konzernen wie Adidas oder der Allianz hilft derzeit nur, dass sie ihre Hausaufgaben erledigt haben und einen großen Teil ihrer Umsätze im Ausland erwirtschaften. Rund 80 Prozent sollen es dem Deutschen Aktieninstitut zufolge bereits sein. Der Höhenflug an den Börsen beruht stattdessen zu einem großen Teil auf der Erwartung, dass die Zinsen bald sinken."/yyzz/DP/men