23.09.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Linken-Politiker/Clan-Mitglieder

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Linken-Politiker/Clan-Mitglieder:

Es gibt heute Landesverbände der Linkspartei, die für eine pragmatische Politik stehen und auch für die CDU ein Partner sein können. Doch die Berliner Truppe ist ein Sicherheitsrisiko. Ihre irren Versprechen von massenhaften Wohnungsenteignungen sind nur ein Teil des Wahlerfolgs. Der andere ist, dass sie sich mutmaßlich bewusst zum politischen Arm der Berliner Pro-Palästina-Bewegung gemacht hat, in der es von problematischen Akteuren nur so wimmelt. Linken-Rhetorik, die überall "Antimuslimischen Rassismus" wittert und darauf abzielt, Polizei und Verfassungsschutz zu schwächen oder gar abzuschaffen, kommt auch bei Islamisten sowie im Milieu der weitverzweigten kriminellen Großfamilien der Hauptstadt bestens an./yyzz/DP/mis

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