Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Milliardendefiziten der Pflegekasse

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Milliardendefiziten der Pflegekasse:

"Carsten Linnemann, der neue Gesundheitsminister, steht vor der größten Herausforderung seines bisherigen Politikerlebens. Damit das System bezahlbar bleibt, muss er kurzfristig Geld in die Pflege pumpen. Diesem ersten Schritt aber muss dann eine Reform folgen, die auch die Bundesländer in die Verantwortung nimmt. Sie sind gesetzlich verpflichtet, eine ausreichende und leistungsfähige Pflegeinfrastruktur aufzubauen und zu erhalten. Bisher allerdings tragen die Kosten für Investitionen und die Ausbildung von Personal zu großen Teilen die Bewohner von Pflegeheimen - ein Unding, das Betroffene wie Angehörige zu Recht empört."/yyzz/DP/stw