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07.05.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu neuem Heizungsgesetz
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuem Heizungsgesetz:
"Der Entwurf steht in offenem Gegensatz zu den Zielen aus dem Klimaschutzgesetz. Nun kann man argumentieren: Die Emissionen fangen andere Sektoren auf. Das ist aber schon deshalb optimistisch, weil die Bundesregierung in anderen Bereichen ja ebenfalls den gegenteiligen Weg geht - Stichwort: Verbrenner-Aus. Es bleibt der Eindruck, dass Union und SPD in der Energie- und Klimapolitik ohne echten Plan agieren. Der einzige Plan, den die Bundesregierung und insbesondere die Wirtschaftsministerin konsequent verfolgen: alles abzuwickeln, was von Robert Habeck kam."/DP/jha
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