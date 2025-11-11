|
11.11.2025 05:34:41
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu neuen Streit ums Heizungsgesetz
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu neuen Streit ums Heizungsgesetz:
"Der nahe liegende Schluss: Nach dem von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck verursachten Chaos beim Heizungsgesetz, das immer noch nachwirkt, braucht es jetzt Verlässlichkeit. Doch während die Regierung global lobenswerte Anstrengungen unternimmt, lässt sie es hier an Tempo mangeln. Die Parameter sind sattsam bekannt, die Ampel hat Vorarbeit geleistet. Wenn sich Schwarz-Rot am Riemen reißen würde, müsste nicht noch eine weitere Heizperiode vergehen, bevor Unternehmen und Hausbesitzer endlich Klarheit haben, auf welche Technologie sie in Zukunft setzen sollen."/yyzz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.