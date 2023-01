Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Reform des Staatsbürgerschaftsrechts

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Reform des Staatsbürgerschaftsrechts:

"Besonders gewagt ist das Argument, dass ältere Gastarbeiter ja nie die Gelegenheit gehabt hätten, einen Deutschkurs zu besuchen und im fortgeschrittenen Alter von 67 Jahren daher auch ohne Sprachnachweis eingebürgert werden sollen. Diese Menschen leben teilweise seit mehr als 40 Jahren in der Bundesrepublik - sie hätten also reichlich Zeit gehabt, sich die deutsche Sprache anzueignen und haben es in den meisten Fällen auch wie selbstverständlich getan. Diejenigen jedoch, die sich in Parallelgesellschaften eingerichtet haben, darf auch das gastfreundlichste Deutschland nicht noch mit dem deutschen Pass adeln."/al/DP/nas