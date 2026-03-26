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26.03.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Reformplänen der Koalition
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Reformplänen der Koalition:
"Sobald es konkret wird, funktionieren die alten Reflexe noch. Von Teamgeist keine Spur. Der Kanzler lehnt eine Übergewinnsteuer ab, der Vizekanzler ein späteres Rentenalter. Beide reden von der Notwendigkeit, Betriebe und Beschäftigte zu entlasten - aber einen gemeinsamen Nenner dafür haben sie offenbar noch immer nicht gefunden. Selbst auf die gegenwärtig vielleicht akuteste Frage, nämlich die nach den hohen Öl- und Benzinpreisen, haben Union und SPD noch keine Antwort. Die Pendlerpauschale erhöhen? Die Mineralölsteuer senken? Staatlich festgelegte Höchstpreise an den Tankstellen gar? Nicht nur hier läuft der Koalition die Zeit davon."/DP/jha
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