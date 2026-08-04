Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rente mit 63

AUGSBURG (dpa-AFX) - 'Augsburger Allgemeine' zu Rente mit 63

Von der Rente mit 63, das zeigen Studien, haben vor allem Männer mit überdurchschnittlichen Einkommen und stabilen Erwerbsbiografien profitiert, die meisten von ihnen in körperlich wenig fordernden Büroberufen. Die Freiheit, früher aufzuhören, haben sie auch in Zukunft. Dafür aber müssen Sie dann eben mit Abschlägen bezahlen - je früher, desto höher./yyzz/DP/zb