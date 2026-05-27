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27.05.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rentenreform
AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zur Rentenreform:
"Dass Kinderlose mehr zahlen, ist richtig. Aber: Bei der Grenze von 23 Jahren träfe die geplante Erhöhung überdurchschnittlich stark junge Menschen, die ins Berufsleben starten und möglicherweise sogar einen Kinderwunsch haben. Aber gerade diese Jahrgänge durften bisher wenig von der Koalition erwarten."/yyzz/DP/men
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