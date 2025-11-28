|
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Rücksendungen von Online- Produkten
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Rücksendungen online bestellter Produkte:
Retourenquoten von über 50 Prozent im Onlinehandel mit Kleidung zeugen nicht davon, dass alle vor dem Klick auf den Warenkorb gründlich abwiegen, ob man sämtliche Artikel der Bestellung auch wirklich will. Eine Pflichtgebühr für Rücksendungen könnte helfen, diesen Entscheidungsprozess vor den Bezahlprozess zu verschieben. Ein Allheilmittel ist sie nicht. Besser wäre, die Händler würden den Kundinnen und Kunden mit mehr Informationen helfen zu erkennen, ob ihnen ein Teil wirklich steht. (...) Noch besser wäre, die Kunden würden für Einkäufe im Internet die gleichen Maßstäbe anlegen wie im stationären Handel./yyzz/DP/mis
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
