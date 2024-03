Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Russland/Taurus/Abhöraktion

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Russland/Taurus/Abhöraktion:

"Putin setzt dort an, wo er die größte Schwäche vermutet, und das ist in demokratischen Staaten die Meinungsbildung durch offenen politischen Streit. Wer nun alle Debatten am liebsten verbieten würde, tappt gleichwohl in die nächste Falle. Die Frage ist allerdings, ob gerade beim Thema Krieg und Frieden wirklich jede Meinungsverschiedenheit sofort für eine Generalabrechnung mit dem politischen Gegner ausgenutzt werden muss."/yyzz/DP/nas