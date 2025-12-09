|
09.12.2025 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Sicherheitsstrategie der USA
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Sicherheitsstrategie der USA:
"Emotional mag man den Schock verstehen, den der US-Präsident mit seiner neuen Sicherheitsstrategie ausgelöst hat, aus der eine regelrechte Verachtung für die bisherigen Verbündeten spricht. Überrascht kann man davon aber doch nicht ernsthaft sein. Schon als Trumps Vize Anfang des Jahres in München eine Brandrede gegen Europa hielt, seit er selbst Selenskyj vor den Augen der Welt demütigte, seit er Putin in Alaska wie einen alten Freund behandelte, musste man doch davon ausgehen, dass eine Strategie dahintersteckt. Es ist höchste Zeit, dass Europa eine eigene entwickelt."/DP/jha
