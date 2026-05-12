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12.05.2026 05:34:41
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Social-Media-Verbot
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Social-Media-Verbot:
"Kinder und Jugendliche von sozialen Medien auszusperren, ist nicht die Lösung. Ein Social-Media-Verbot verschiebt das Problem - und die Verantwortung. Hin zu den Kindern, Jugendlichen und Eltern. Weg von den Betreibern der Plattformen. (...) Die Politik wäre gut beraten, ihre Energie in die Regulierung der Anbieter zu investieren. Eine Pflicht zur Deaktivierung von schädlichen Algorithmen, die Hass verstärken, wäre ein Anfang."/yyzz/DP/he
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