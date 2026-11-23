AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Söder/Ausgleich/kalte Progression:

"Schon jetzt trickst Finanzminister Lars Klingbeil und finanziert normale Ausgaben aus den "Sondervermögen"-Zusatzschulden und erhöht dreist die Steuern für Millionen Beschäftigte über einen fehlenden Inflationsausgleich in der Einkommensteuertabelle bei Lohnsteigerungen. Diese "kalte Progression" ist nicht nur ungerecht, sondern schwächt das Wirtschaftswachstum. Ohne Wachstum aber wird jede Schuldenpolitik doppelt gefährlich für die Zukunft."/yyzz/DP/he