12.03.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Spritpreisen

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Spritpreisen:

Überfällig ist es auch, dass die Politik sich nun entschlossen hat, die Wucher-Praktiken der Mineralölkonzerne stärker zu regulieren. Wie in Österreich soll bald nur noch eine Preiserhöhung am Tag erlaubt sein, eine Senkung aber beliebig oft. Eine gewisse preisdämpfende Wirkung dürfte das nicht verfehlen. Doch selbst wenn der aktuelle Ölpreisschock etwas abgefedert wird - er ist nur ein weiterer Beleg für die gefährliche Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. So bleiben ein sozialverträglich gestalteter, aber konsequenter Umstieg auf klimafreundliche Energiequellen sowie der Ausbau der Elektromobilität, des öffentlichen Nahverkehrs und des Radwegenetzes das Gebot der Stunde./yyzz/DP/mis

