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16.04.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Streiks bei der Lufthansa
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Streiks bei der Lufthansa:
"Während der Kampf der Flugbegleiter für die von Entlassung bedrohten Kollegen verständlich ist, müssen sich Piloten die Frage gefallen lassen, ob sie nicht überziehen. Man kann ein Unternehmen auch kaputt streiken. Die Männer und Frauen im Cockpit zählen zu den bestbezahlten Angestellten des Landes. Sie haben eine hohe Verantwortung für das Leben der Passagiere und sollen ordentlich verdienen. Aber es gibt Grenzen. Die Lufthansa wird es wegen des Irankriegs in den nächsten Monaten schwerer haben. Die Piloten sollten nicht die Hand beißen, die sie füttert."/DP/jha
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