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30.10.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Südostasienreise von Merz
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Südostasienreise von Merz:
"Der Preisvorteil ist zwar nach wie vor ein entscheidender Faktor im internationalen Kapitalismus, in der neuen Ära der Weltpolitik gewinnen jedoch auch andere Faktoren an Gewicht. Verlässlichkeit, fairer Wettbewerb ohne künstlich kleingerechnete Währung und ohne ausufernde staatliche Subventionen wie im Reich des roten Kapitalismus, sind geteilte Werte, die Deutschland mit den drei Staaten in Fernost verbinden. Dahinter steckt auch die Erkenntnis, dass sich die Mittelmächte gegen die Großen nicht zur Wehr setzen können, wenn einer oder mehrere der Partner ökonomisch ausbluten."/DP/jha
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