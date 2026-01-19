|
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Trump/Grönland
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Trump/Grönland:
"Auch wenn es schwerfällt, sollte man sich nicht von Donald Trump irre machen lassen. Zur Art, wie der Immobilienmogul Politik und Geschäfte betreibt, gehört seit jeher das Mittel der Unberechenbarkeit. Trump trieb seinen Aufstieg in einer Zeit voran, als in seiner Heimat New York die Baubranche extrem von der Mafia beherrscht war und seinem Business schadete. Seitdem zählen erpresserisches Verhalten, rüdes Drohen und Unberechenbarkeit nicht nur zu Trumps Taktik, sondern brannten sich auch in seinen Charakter ein. Da ist es kein Nachteil, dass in Deutschland ein gewiefter, auch in den USA lange erfolgreicher Wirtschaftsanwalt namens Friedrich Merz an der Regierungsspitze steht. Die besten Mittel gegen Trumps Taktik bleiben trotz des Getöses ein sehr kühler Kopf und kreatives Verhandlungsgeschick."/yyzz/DP/he
