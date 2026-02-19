Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Trumps 'Friedensrat'

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zu Trumps 'Friedensrat':

"Der Friedensrat ist ein äußerst fragwürdiges Gremium. So kritik- und reformwürdig die Vereinten Nationen sind, so sehr hat die vermeintlich "alte" Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg für Jahrzehnte viel Frieden, Stabilität und Wohlstand gebracht. Anders formuliert: Die Hüterin des Völkerrechts mag ihrer Kernaufgabe viel zu selten gerecht werden, die Alternative kann aber nicht ihre Demontage mit einer Art Parallelorganisation sein. Eine gute Lösung indes ist leider nicht in Sicht. Die Kluft zwischen den USA und dem Rest dessen, was mal als "Westen" firmierte, wurde in München so deutlich wie selten benannt. Ob der Friedensrat angesichts dessen mehr zu leisten imstande sein wird?"