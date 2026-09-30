30.09.2026 05:34:40

Pressestimme/'Augsburger Allgemeine' zu Türkei-Reise von NRW-Ministerpräsident

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Türkei-Reise von NRW-Ministerpräsident Wüst:

"Seine Parteikollegen nannten in der Vergangenheit vor allem ein Manko, wenn es um Wüst als möglichen Kanzler ging: die fehlende außenpolitische Erfahrung. In Zeiten der internationalen Dauerkrise - Krieg in der Ukraine und im Nahen Osten, bröckelndes Westbündnis, Konkurrenz mit China - sei die aber dringend notwendig. Nach dieser Woche könnte diese Kritik etwas abklingen."/DP/jha

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