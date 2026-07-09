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09.07.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Wohnungsbau
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Wohnungsbau:
"Im Moment fehlen nach verschiedenen Schätzungen 1,4 Millionen Wohnungen in Deutschland. Tendenz: steigend. Der Zeitenwende von Olaf Scholz und der Wirtschaftswende von Friedrich Merz muss deshalb auch noch eine Wohnwende folgen. Dazu aber braucht es keine Bayern- und schon gar keine neue Bundesheim-GmbH, sondern vor allem eines: Mut zur Lücke."/DP/jha
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