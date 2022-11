Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Bundeswehreinsatz in Mali

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Bundeswehreinsatz in Mali:

"Wie vor dem Fall des Eisernen Vorhangs geht es nun wieder um die Kernaufgaben, die Verteidigung des eigenen Landes und des Territoriums der verbündeten Staaten in der Nato. So ist es unverständlich, dass die Bundeswehr ein Jahr länger als nötig Kräfte in Westafrika bindet, die an der Nato-Ostgrenze dringender gebraucht werden. Selbst das vorgebliche Ziel, 2024 noch irgendetwas Substanzielles zum sicheren Ablauf der Präsidentschaftswahl in Mali beizutragen, ist völlig illusorisch. Der Blick auf die blutige jüngere Geschichte der Sahel-Region lässt erwarten, dass die Kämpfe dann wieder zunehmen. Für die verbliebenen Soldaten steigt damit die Gefahr, ohne dass ein Nutzen erkennbar wird."/yyzz/DP/men