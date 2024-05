Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum ESC

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum ESC:

"Nach Jahren mit desaströsen Platzierungen, in denen man nur wetten konnte, ob Deutschland mit null oder vielleicht fünf Punkten Letzter wurde, gelang es dem sympathischen, geerdeten Isaak, in der mitunter ziemlich grellen Show einen überzeugenden Kontrapunkt zu setzen. Der NDR, für die Kandidatenauswahl in Deutschland federführend, muss sich nicht wieder anhören, im Vorfeld alles falsch gemacht zu haben."