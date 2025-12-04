|
04.12.2025 05:34:42
Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Friedensplan für die Ukraine
AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Friedensplan für die Ukraine:
"Die vergangenen Tage haben in expliziter Klarheit gezeigt, dass Putin sein Hauptziel nach dem fehlgeschlagenen Generalangriff vom Februar 2022 unverändert verfolgt: die Ausschaltung der Ukraine als eigenständigem Staat. Nun sieht der Diktator die Chance, dieses perfide Projekt in absehbarer Zeit ohne eine Weiterführung des blutigen und teuren Krieges zu erreichen, der auch in Russland tiefe Spuren hinterlässt. Das wäre eine Katastrophe für die Ukraine und Europa, die eintreten wird, wenn der gewissenlose Taktiker in Moskau und der Dealmaker in Washington zusammenarbeiten."/yyzz/DP/nas
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.