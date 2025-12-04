Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Friedensplan für die Ukraine

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zum Friedensplan für die Ukraine:

"Die vergangenen Tage haben in expliziter Klarheit gezeigt, dass Putin sein Hauptziel nach dem fehlgeschlagenen Generalangriff vom Februar 2022 unverändert verfolgt: die Ausschaltung der Ukraine als eigenständigem Staat. Nun sieht der Diktator die Chance, dieses perfide Projekt in absehbarer Zeit ohne eine Weiterführung des blutigen und teuren Krieges zu erreichen, der auch in Russland tiefe Spuren hinterlässt. Das wäre eine Katastrophe für die Ukraine und Europa, die eintreten wird, wenn der gewissenlose Taktiker in Moskau und der Dealmaker in Washington zusammenarbeiten."/yyzz/DP/nas