Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zum Gas-Deal mit Katar

AUGSBURG (dpa-AFX) - Die "Augsburger Allgemeine" zum Gas-Deal mit Katar:

"Nun also doch - Katar wird Flüssiggas nach Deutschland liefern. Richtig, das ist das Emirat am Golf, an dem die Deutschen gerade aus Anlass der Fußball-WM ihr hochmoralisches Gemüt kühlen. Ausgebeutete Arbeiter, Diskriminierung von Homosexuellen, ein durch Gier der Seele beraubter Fußball: Das sind die Vorwürfe. Gerade erst hat Wirtschaftsminister Robert Habeck Kapitän Manuel Neuer geraten, die One-Love-Binde zu tragen. (...) Einerseits die Katarer über die richtigen Werte zu belehren, andererseits ihr Gas zu wollen, ist ein typischer Fall deutscher Doppelmoral. Keine Partei symbolisiert diese stärker als die Grünen, weil das Moralisieren Teil ihres Wesenskerns ist."